Хореографическое училище «Лаборатории Лавровских» начнет работу в Москве

Творческое объединение «Лаборатории Лавровских» объявляет об открытии хореографического училища, сообщает ТАСС.

«Творческое объединение «Лаборатории Лавровских», созданное почти 100 лет назад великим хореографом и главным балетмейстером Большого театра Леонидом Лавровским (1905-1967), объявляет об открытии хореографического училища (колледжа). Новое училище будет готовить артистов балета, преподавателей и хореографов по направлениям классический и современный танец. В августе 2022 года стартует первый набор, но уже в ближайшие дни все, кто решил связать жизнь с искусством танца, смогут познакомиться с педагогами колледжа и оценить свои возможности», – рассказал представитель «Лабораторий Лавровских».

Он добавил, что 24 апреля «Лаборатории Лавровских» приглашают учащихся хореографических школ, студий и училищ на открытые мастер-классы.

«Пять часов интенсивных занятий и практики с ведущими мастерами балета и современного танца, индивидуальные просмотры поступающих, знакомство с педагогами и методиками «Лабораторий Лавровских», повышение квалификации для педагогов-хореографов, профессиональные консультации для родителей – такова программа дня, которая обещает быть насыщенной и интересной», – говорится в сообщении.

Представитель «Лаборатории» добавил, что мастер-классы проведут художественный руководитель хореографического училища «Лабораторий Лавровских», народный артист СССР Михаил Лавровский («Урок классического танца»), лауреат российских и международных фестивалей и конкурсов, хореограф Театра-студии современной хореографии Павел Глухов («Тело. Физика. Танец»), режиссер-постановщик, участник шоу «Танцы» на ТНТ и «Танцуй» на Первом канале, руководитель театра танца Redballet Максим Ширманкин.

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