Звезда сериала «Безумцы» Роберт Морс умер в 90 лет

20 апреля на 91-м году жизни в Лос-Анджелесе скончался американский актер кино и ТВ, артист озвучки и Бродвея Роберт Морс, сообщает THR со ссылкой на его представителя.

В сообщении отмечено, что Морс мирно отошел в своем доме.

Роберт Алан Морс родился 18 мая 1931 года в Ньютоне, Массачусетс. На экранах начал появляться с середины 50-х годов.

Зрителям он запомнился своими ролями в таких фильмах, как «Альфред Хичкок представляет», «Папа, папа, бедный папа, ты не вылезешь из шкафа, ты повешен нашей мамой между платьем и пижамой», оригинальный «Остров фантазий», «Дюки из Хаззарда», «Каскадеры» (сериал), «Сумеречная зона» 80-х, культовые «Дикие пальмы», Купер в «Безумцах» (пять номинаций на «Эмми»), «Американская история преступлений». Знаковой для Морса стала роль в мюзикле «Как преуспеть в бизнесе, ничего не делая» (премия «Тони»), позже повторенная им в киноадаптации истории.

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