23 апреля Государственный музей-заповедник «Петергоф» открывает летний сезон, а также включает все фонтаны в Нижнем парке, сообщает ТАСС.

21 мая на Большом каскаде пройдет весенний праздник фонтанов «Виват, Ассамблея!». Мероприятие будет посвящено 350-летию со дня рождения Петра Великого.

По словам врио генерального директора музея-заповедника Романа Коврикова, впервые с начала пандемии для посещения открыты все музеи — павильоны на островах, музей Петра I в Стрельне, все музеи Александрии, Ораниенбаума и Нижнего парка, за исключением музеев на реставрации.

Петергоф был основан в 1710 году. Большинство фонтанов и каскадов были задуманы лично Петром I. Музей-заповедник входит в число самых популярных достопримечательностей России.

Фото: Alex 'Florstein' Fedorov, CC BY-SA 4.0