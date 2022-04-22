В Москве состоялась премьера фильма Константина Буслова «1941. Крылья над Берлином»

Премьера исторической драмы «1941. Крылья над Берлином» о подвиге советских летчиков в августе 1941 года прошла в столичном киноцентре «Октябрь». Создатели картины поздравили зрителей с предстоящей 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

В основе сюжета лежит история о подготовке первой бомбардировки Берлина самолетами ВВС Красной армии в августе 1941 года. План по нанесению авиаударов разработали нарком ВМФ СССР адмирал Николай Кузнецов и генерал-лейтенант Семен Жаворонков.





Командиром особой ударной группы назначили полковника Евгения Преображенского. При подготовке к съемкам состоялась встреча с генерал-полковником авиации, Героем Советского Союза Василием Решетниковым. Авторы записали с ним шестичасовое интервью про детали и тонкости первых боевых вылетов на Берлин в августе 1941-го.





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