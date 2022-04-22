Умер французский актер и продюсер Жак Перрен

Артист скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил агентству France-Presse сын Жака Перрена Матье Симоне.





Киноактер и продюсер Жак Перрен умер в четверг, 21 апреля, в Париже.





«Он ушел спокойно в возрасте 80 лет», — отмечается в сообщении семьи актера.





Жак Перрен (1941-2022) родился в семье театрального режиссера и актрисы и с детства вращался в театральных кругах. Впервые снялся в кино в 5 лет. Он запомнился зрителям ролями в экранизации романа «Пена дней» Бориса Виана, мюзикле «Девушки из Рошфора», драме «Татарская пустыня», фильме «Краб-барабанщик», комедии «Дом, милый дом». Помимо актерской работы, Жак Перрен занимался продюсированием художественных и документальных фильмов в собственной студии.





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