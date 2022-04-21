Вышел второй сезон нашумевшего сериала «Эпидемия»

21 апреля в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера двух новых эпизодов шоу о неизвестном смертельном вирусе.





Второй сезон «Эпидемии» рассказывает о семьях, выживающих в условиях глобальной эпидемии, голода и борьбы за власть, а также присоединившихся к ним бывших военных и творческой молодежи.





К своим ролям вернулись Кирилл Кяро, Александр Робак, Марьяна Спивак и др. Каст дополнили Юра Борисов, Никита Еленев, Виктория Клинкова, Юлия Ендроссек.





Первый сезон, вышедший в 2019 году, основан на книге «Вонгозеро» Яны Вагнер. В 2020-м шоу дебютировало на стриминге Netflix и две недели продержалось в топе самых просматриваемых. Проект получил высокую оценку от короля ужасов Стивена Кинга. Сценарий второго сезона написал Роман Кантор.





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