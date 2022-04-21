В России появятся площадки для креативной молодежи — центры прототипирования

К концу 2022 года откроется 26 центров прототипирования. Об этом на Балтийском культурном форуме рассказала замглавы Минкультуры России Ольга Ярилова, передает корреспондент «Культуры».





«В Северо-Западном федеральном округе центры прототипирования появятся на базе двух наших вузов — Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения (СПбГИК) и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ). Всего по стране Министерство культуры отобрало 26 образовательных организаций», — рассказала замминистра.





Центры будут работать на базе творческих вузов. Они станут площадками, на которых креативная молодежь сможет реализовывать свои проекты.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ