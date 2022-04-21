На Балтийском культурном форуме потребовали отменить «культуру отмены»

С таким предложением выступил губернатор Калининградской области Антон Алиханов на открытии мероприятия, передает корреспондент газеты «Культура».





Глава региона на открытии Балтийского культурного форума предложил создать международный меморандум, который бы запрещал «культуру отмены». За помощью он обратился к Минкультуры России.





«У меня есть предложение по итогам нашего IV Международного Балтийского культурного форума в Министерство культуры России: обратиться ко всем министрам культуры и главам государств о необходимости защиты культуры и культурных ценностей», — сказал Антон Алиханов.





Это обращение планируется подписать по итогам форума. Также Алиханов призвал министров всех стран мира поддержать эту инициативу.





Фото: Рixabay