«Золотую маску» за режиссуру в опере не присудили ввиду отказа лауреата

Победителем тайного голосования жюри в этой номинации стал Клаус Гут, поставивший оперу «Саломея» в ГАБТе, сообщается в Telegram-канале премии.





В этом году Российскую национальную театральную премию «Золотая маска» не присудили в категории «Лучшая работа режиссера в опере», поскольку лауреат решил отказаться от награды.





«Глубоким вечером, после 23:00, в день голосования в дирекцию Большого театра пришло письмо от Клауса Гута с отказом от премии в случае ее присуждения. По положению о премии и фестивале итоги голосования жюри невозможно изменить, но невозможно и не принимать во внимание решение Клауса Гута. Поэтому премия в номинации "Лучшая работа режиссера в опере" не была присуждена», — говорится в посте.





Отмечается, что режиссер «Саломеи» не мог знать о результатах голосования жюри, как и его члены не знали о решении Гута во время обсуждения — письмо от него пришло в дирекцию ГАБТа позднее.





20 апреля прошла церемония вручения театральной премии «Золотая маска»-2022.





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