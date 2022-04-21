В российский прокат выходит детективный триллер «Казнь» Ладо Кватании

21.04.2022
Дебютный триллер «Казнь» о поисках серийного убийцы с Нико Тавадзе и Юлией Снигирь в главных ролях режиссера Ладо Кватании выходит в российский прокат, пишет ТАСС.
Фильм «Казнь» рассказывает историю следователя по особо важным делам Иссы Давыдова, который возвращается к делу 10-летней давности из-за появления новой жертвы в серии убийств.
Первые показы ленты состоялись на Роттердамском кинофестивале и других зарубежных смотрах. Роли исполнили также Виктория Толстоганова, Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Аглая Тарасова и другие артисты.
Фото: Pixabay