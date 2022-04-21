В Театре Сатиры пройдет премьера спектакля без слов по Лермонтову

Театр Сатиры представит 21 апреля спектакль «Арбенин. Маскарад без слов» по мотивам драмы Михаила Лермонтова «Маскарад». История будет рассказана не словами, а с помощью пластики. Это первая работа объединенного театра, и в ней впервые собраны артисты обеих трупп, сообщила пресс-служба театра.

«Это, по-моему, наш 20-й спектакль в жанре без слов, который мы создали. <...> В принципе, сюжет такой же, как у Лермонтова. Есть просто фантазия по поводу Арбенина, его каких-то точек невозврата», — рассказал журналистам накануне премьеры режиссер постановки Сергей Землянский. По его словам, в спектакле два состава исполнителей, кроме Максима Аверина, который играет главную роль.





Главного героя — ревнивого и страстного Евгения Арбенина — сыграет актер театра и кино, заслуженный артист РФ Максим Аверин.





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