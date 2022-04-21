Названа дата премьеры триквела «Великого уравнителя»

21.04.2022
Кинокомпания Sony анонсировала выход третьего фильма франшизы об отставном военном, который решает своими руками вершить правосудие. Об этом написал Deadline.
Криминальный экшн «Великий уравнитель 3» режиссера Антуана Фукуа планируют выпустить 1 сентября 2023 года. Анонс даты релиза стал первым официальным заявлением «Сони» относительно третьей части франшизы, отметил портал.
Первый «Великий уравнитель» вышел в 2014 году, сиквел — в 2018-м. Режиссером серии фильмов выступает Антуан Фукуа («Тренировочный день»). Главную роль исполняет двукратный лауреат «Оскара» Дензел Вашингтон («Слава», «Тренировочный день»). В начале 2022 года актер подтвердил разработку триквела «Великого уравнителя».
Фото: кадр из фильма «Великий уравнитель 2»