Ольга Любимова поздравила Светлану Немоляеву с юбилеем

В адрес актрисы театра и кино направлена правительственная телеграмма с поздравлениями по случаю 85-летия, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Министр культуры России Ольга Любимова поздравила народную артистку РСФСР Светлану Немоляеву с 85-летним юбилеем, который она отмечает 18 апреля.





«Благодаря таланту и огромному женскому обаянию вы снискали уважение коллег и признание миллионов зрителей. На театральной сцене и в кино вам удалось создать целую галерею прекрасных образов, каждый из которых вы наделили особым очарованием и искренностью», — говорится в телеграмме.





Ольга Любимова пожелала Светлане Немоляевой крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.





Фото: кадр из фильма «Синдром жизни»