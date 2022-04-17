Объявлены результаты конкурса «Виват, музыкант!»

17.04.2022
Торжественная церемония награждения состоялась в Большом зале Музыкального училища РАМ имени Гнесиных 15 апреля.Дипломами были награждены молодые преподаватели из Воронежа, Мурманской области, Ленинградской области, Саратова, Нижнего Новгорода, Тамбовской области, Республики Марий Эл, Хабаровска, Владимирской области, Самарской области, Краснодара, Астрахани и Москвы.
Организатором конкурса выступает Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова». Смотр проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.
Фото: Pixabay