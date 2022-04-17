Объявлены результаты конкурса «Виват, музыкант!»

Торжественная церемония награждения состоялась в Большом зале Музыкального училища РАМ имени Гнесиных 15 апреля.

Суммарно на конкурс поступило свыше 300 заявок из 57 регионов России. Прошедший смотр был посвящен 350-летию со дня рождения Петра I.

Организатором конкурса выступает Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова». Смотр проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

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