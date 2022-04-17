Объявлены результаты конкурса «Виват, музыкант!»

17.04.2022

Объявлены результаты конкурса «Виват, музыкант!»

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства среди молодых преподавателей духовых и ударных инструментов детских музыкальных школ и детских школ искусств «Виват, музыкант!», говорится в сообщении на сайте Минкультуры России.

Торжественная церемония награждения состоялась в Большом зале Музыкального училища РАМ имени Гнесиных 15 апреля.

Дипломами были награждены молодые преподаватели из Воронежа, Мурманской области, Ленинградской области, Саратова, Нижнего Новгорода, Тамбовской области, Республики Марий Эл, Хабаровска, Владимирской области, Самарской области, Краснодара, Астрахани и Москвы.

Суммарно на конкурс поступило свыше 300 заявок из 57 регионов России. Прошедший смотр был посвящен 350-летию со дня рождения Петра I.

Организатором конкурса выступает Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество имени Валерия Халилова». Смотр проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры РФ.

Фото: Pixabay