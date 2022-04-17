Концерт «В Россию можно только верить» пройдет в Петербурге

В Санкт-Петербурге художественный руководитель театра «Мюзик-холл» Фабио Мастранджело (Италия – Россия) проведет концерт «В Россию можно только верить» , сообщает ТАСС.

Главным девизом вечером станет «Санкции.net». Программу под управлением маэстро исполнит театральный оркестр «Северная симфония».

«Я живу в России более 20 лет, из них 11 лет являюсь гражданином этой страны, я служу России! Все мы прекрасно понимаем, какие трудные времена нас ждут именно сейчас. Мы наблюдаем ужасную тенденцию, которая пытается заглушить русскую культуру. Но это нас не пугает. Мы будем работать еще усерднее, чтобы наш голос как артистов и музыкантов был услышан», – сказал журналистам Мастранджело.

В программу войдут увертюра к опере «Руслан и Людмила» Михаила Глинки, фрагменты из «Картинок с выставки» Модеста Мусоргского, сюита из оперы «Золотой петушок» Николая Римского-Корсакова, музыка из балетов «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Петра Чайковского.

К этой программе примыкает по замыслу концерт 12 мая «Из России с любовью», который воплощает тему России, ставшей для Мастранджело второй родиной. Под его управлением прозвучат произведения композиторов – представителей «Могучей кучки».

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