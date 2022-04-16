Фестиваль Юрия Башмета проведут в Ярославской области

В Ярославле 2 мая открывается XIV Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством народного артиста СССР Юрия Башмета, сообщает пресс-служба правительства региона.

«С 2 по 7 мая в Ярославской области пройдет XIV Международный музыкальный фестиваль Юрия Башмета. В качестве солиста и дирижера в фестивальной программе примет участие сам маэстро, также выступят два его прославленных коллектива — государственный симфонический оркестр «Новая Россия» и камерный ансамбль «Солисты Москвы», — говорится в сообщении.

На церемонии открытия фестиваля состоится концерт симфонического оркестра «Новая Россия» под управлением Башмета на сцене зала имени Л.В. Собинова в Ярославле. Солистом выступит заслуженный артист России Ильдар Абдразаков.

«За годы своего существования фестиваль стал ярким событием культурной жизни нашего региона. Это всегда выступления лучших российских и зарубежных коллективов, солистов и дирижеров. В рамках фестиваля состоялось несколько мировых премьер. Ежегодно фестиваль посещают около 8 тыс. человек», — цитирует пресс-служба заместителя председателя правительства Ярославской области Максима Авдеева.

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