Концертный зал на федеральной территории «Сириус» достроят к 2024 году

К 2024 году будет достроен концертный зал на федеральной территории «Сириус», сообщает ТАСС.

Общая площадь концертного зала составит 33 тыс. кв. м. Большой зал сможет вместить 1,2 тыс. зрителей.

Новая площадка будет использоваться для концертов, выступлений артистов оперы и балета, выставок, спектаклей и фестивалей.

Ранее стало известно, что конкурс молодых музыкантов «Созвездие» пройдет в «Сириусе». В нынешнем смотре представлены 16 финалистов, которые выступят в номинации «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты».

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