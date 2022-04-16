Концертный зал на федеральной территории «Сириус» достроят к 2024 году

16.04.2022
Общая площадь концертного зала составит 33 тыс. кв. м. Большой зал сможет вместить 1,2 тыс. зрителей.
Новая площадка будет использоваться для концертов, выступлений артистов оперы и балета, выставок, спектаклей и фестивалей.
Ранее стало известно, что конкурс молодых музыкантов «Созвездие» пройдет в «Сириусе». В нынешнем смотре представлены 16 финалистов, которые выступят в номинации «Фортепиано», «Оркестровые струнные инструменты», «Оркестровые духовые и ударные инструменты».
Фото: Рixabay