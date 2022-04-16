Премьера спектакля по мотивам произведений путешественника Арсеньева прошла в Приморье

В Приморском краевом театре кукол состоялся премьерный показ спектакля «Дерсу Узала» по мотивам произведений писателя и исследователя Дальнего Востока Владимира Арсеньева, сообщает ТАСС.

По словам автора пьесы и режиссера Романа Легкодухова, за основу были взяты тексты Арсеньева, 150-летие со дня рождения которого празднуют в этом году, после чего в сюжет был введен Капитан – безымянный персонаж, похожий на исследователя.

Создавшая образы персонажей художница Ирина Сахарова отметила, что в спектакле участвуют планшетные и ростовые куклы, куклы-маски и актеры. Сюжет рассказывает о спасении Дерсой и Капитаном могучего тигра Амбу от злого горного духа Кадзяму. В пути им помогают звери и птицы, с которыми умеет общаться гольд Дерсу Узала.

Спектакль длиться менее часа, за это время юные зрители и их родители погрузились в мир Уссурийской тайги, где, как утверждает главный герой, все животные и стихии – люди, только в разных «рубашках».

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2022 году 150-летия со дня рождения путешественника, исследователя дальневосточных земель Владимира Арсеньева. В частности, в указе органам власти всех субъектов РФ рекомендовано принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных памятной дате.

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