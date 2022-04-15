Актерский ансамбль «Ведьмака» пополнили новые лица

К проекту Netflix присоединился квартет актеров, которые сыграют персонажей, знакомых поклонникам книг Анджея Сапковского. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.





В фэнтези-сериале по серии романов «Ведьмак» снимутся Чжан Мэнъэр («Шан-Чи и легенда десяти колец»), Кристель Элвин («Кровные»), Робби Амелл («Обитель зла: Раккун-Сити») и Хью Скиннер («Дрянь»).





Мэнъэр предстанет в образе охотницы Мильвы, воспитанной дриадами Брокилонского леса. Элвин сыграет Мистле — участницу молодежной банды «Крысы», обкрадывающей богачей. Амелл исполнит роль предводителя партизанских отрядов скоя’таэлей Галлатина, сражающихся за Нильфгаард. Скиннер сыграет принца Радовида.





К главным ролям вернутся Генри Кавилл, Аня Чалотра и Фрейя Аллан. Шоураннером проекта вновь выступает Лорен Шмидт Хиссрик.





Съемки третьего сезона The Witcher уже стартовали, однако пока не сообщается, когда выйдут новые эпизоды.





Фото: кадр из сериала «Ведьмак»