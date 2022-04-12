В Туле стартовала выставка «Фаберже и придворные ювелиры»

12.04.2022
Экспозиция открылась в филиале Исторического музея в Туле при поддержке Министерства культуры РФ, сообщает пресс-служба ведомства.
Выставка «Фаберже и придворные ювелиры» посвящена русскому ювелирному искусству второй половины ХIХ — начала ХХ века.
В экспозиции представлены работы фирмы «Болин», мастеров И. Сазикова, И. Чичелева, П. Овчинникова, И. Хлебникова, Ф. Рюкерта, братьев Грачевых. Отдельный раздел посвящен придворному поставщику Российского Императорского двора и других королевских дворов Европы Карлу Фаберже. Впервые коллекция Фаберже из ГИМа экспонируется за пределами Москвы.
Открытие проекта посетил первый замминистра культуры РФ Сергей Обрывалин.
«Эта выставка — отличная возможность для туляков и гостей города познакомиться с историей российского ювелирного дела, увидеть непревзойденные шедевры отечественных мастеров», — подчеркнул он.
Экспозиция работает до 3 октября 2022 года.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ