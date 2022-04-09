Картины с выставок в Италии и Японии вернулись в Россию

Три машины с российскими картинами пересекли финско-российскую границу и движутся в Санкт-Петербург и Москву, сообщает пресс-служба ФТС России.

Машины быстро оформили на МАПП Торфяновка российские таможенники. Одна из машин прибудет в Северную столицу с предметами из @hermitage_museum, музеев-заповедников «Павловск», «Гатчина» и «Царское село». Эти картины ранее экспонировались в Италии.

8 апреля поступило сообщение, что экспонаты не попадают в санкционный перечень. Это дало возможность приступить к транспортировке.





Фото: пресс-служба ФТС России



Две другие машины доставят картины в московские музеи. Со второй итальянской выставки картины вернутся в Третьяковскую галерею и Государственный музей Востока. С выставки в Японии предметы будут возвращены в Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина.После задержания российских картин 3 апреля на пограничном пункте Финляндия-Россия «Ваалимаа», финские таможенные органы запросили разъяснение Еврокомиссии.