Уилл Смит отреагировал на санкции Американской киноакадемии

Американский актер Уилл Смит отреагировал на решение Академии кинематографических искусств запретить ему участвовать в мероприятиях, в том числе посещать церемонии вручения премии «Оскар» в течение 10 лет, сообщает издание Page Six.

«Я принимаю и уважаю решение Академии», — заявил актер.



Ранее Американская киноакадемия запретила Смиту участвовать в своих мероприятиях на протяжении 10 лет, в том числе в церемонии вручения премии «Оскар». В сообщении Киноакадемии говорится, что 94-я церемония вручения премии «Оскар» должна была стать чествованием многих людей, которые сделали невероятную работу в 2021 году. «Однако эти моменты были омрачены неприемлемым и вредным поведением, которое г-н Смит продемонстрировал на сцене», — говорится в заявлении президента и главного исполнительного директора Академии кинематографических искусств и наук США Дэвида Рубина и Дона Хадсона.