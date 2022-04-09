Фестиваль «Золотая маска» присоединился к акции «Открытый занавес»

XXVIII Всероссийский фестиваль «Золотая маска» присоединился к специальной благотворительной акции «Открытый занавес», организованной Министерством культуры РФ для детей из ЛНР и ДНР, многодетных семей, а также членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций, сообщает ТАСС.



«Милосердие и участие — это основная ценность нашей культуры и искусства, и понимание беды — это понимание нашей общей беды. Поэтому наш долг — поддержать всех тех, кто сейчас далеко от дома и пережил очень тяжелую ситуацию», — сказал президент смотра Игорь Костолевский перед началом спектакля «Иваново детство» Казанского театра юного зрителя. Видеозапись размещена в Telegram-канале «Золотой маски».

Акция «Открытый занавес» проводится Министерством культуры РФ. Ее ключевыми целями являются поддержка российского зрителя, тех, кто помогает армии, и помощь эвакуированным из Донбасса.

В ходе акции «Открытый занавес» российские театры покажут спектакли и проведут мероприятия, в том числе для членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций, многодетных семей, а также жителей ЛНР и ДНР.

Акция стартовала 2 апреля в Большом театре России.