Фестиваль «Золотая маска» присоединился к акции «Открытый занавес»

09.04.2022
«Милосердие и участие — это основная ценность нашей культуры и искусства, и понимание беды — это понимание нашей общей беды. Поэтому наш долг — поддержать всех тех, кто сейчас далеко от дома и пережил очень тяжелую ситуацию», — сказал президент смотра Игорь Костолевский перед началом спектакля «Иваново детство» Казанского театра юного зрителя. Видеозапись размещена в Telegram-канале «Золотой маски».
Акция «Открытый занавес» проводится Министерством культуры РФ. Ее ключевыми целями являются поддержка российского зрителя, тех, кто помогает армии, и помощь эвакуированным из Донбасса.
В ходе акции «Открытый занавес» российские театры покажут спектакли и проведут мероприятия, в том числе для членов молодежных, волонтерских и ветеранских организаций, многодетных семей, а также жителей ЛНР и ДНР.
Акция стартовала 2 апреля в Большом театре России.
Фото: Pixabay