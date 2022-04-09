Фестиваль научно-популярного кино Future.doc стартовал в Перми

В Перми премьерным показом фильма «Чип внутри меня» московского режиссера Юлии Киселевой открылся четвертый фестиваль научно-популярного кино Future.doc, сообщает ТАСС.

«Много говорят про «чипирование». Я решила рассказать, что это такое на самом деле. Когда мы начинали снимать фильм и разрабатывать эту тему, о «чипировании» говорили как о некоем устройстве, которое ставят вам в голову, чтобы вами управлять. Мы решили разобраться, какие чипы ставят в голову и можно ли с помощью них управлять людьми на самом деле. У нас в фильме есть научная сторона вопроса, обычные люди, которых мы опрашивали на улице, и есть пять героев с имплантатами в голове, которые помогают им устранить симптомы некоторых заболеваний. О том, в какую область мозга нужно вставить чип, чтобы управлять человеком, мы тоже говорим, это все в фильме есть», – рассказала Киселева.

По словам режиссера, московские зрители смогут увидеть эту киноработу 27 апреля, а 12 мая ленту представят в Самаре.

Фестиваль Future.doc в Перми проходит с 8 по 14 апреля. В программу фестиваля традиционно вошли фильмы о науке и новых технологиях, дискуссии и лекции, выступления известных ученых и инноваторов.

Один из первых дней Future.doc посвятят экологическим вопросам: как заработать на отходах, как будет меняться климат на планете, что зависит от человека. В этот же день состоится просмотр фильма «Царь горы» о музыкантах, которые извлекают музыку из мусора.

В День космонавтики, 12 апреля, в рамках фестиваля состоится вечеринка Yuri’s Night, на которой расскажут о новых изобретениях для изучения космоса, покажут фильм «Косберг сработал» о тех, кто сделал возможным первый полет человека в космос, но остался за кадром. Завершится фестиваль размышлениями о ментальном здоровье.

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