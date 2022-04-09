Фильм «Хиросима, моя любовь» вновь покажут в кинотеатрах России

09.04.2022
Картину на экраны выпустит кинопрокатная компания Russian World Vision.
Фильм 1958 года стал первым режиссерским опытом Алена Рене. В нем рассказана история любви французской актрисы и японского архитектора в послевоенной Хиросиме.
Сценарий фильма написала Маргерит Дюрас. Роли исполнили Эмманюэль Рива, Эидзи Окада и другие.«Хиросима, моя любовь» участвовала в программе Каннского кинофестиваля. Проект удостоен премии BAFTA, а также был номинирован на «Оскар» за лучший оригинальный сценарий.