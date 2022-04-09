Студию для изучения кавказского фольклора на Ставрополье расширят к началу лета

В станице Ессентукской Ставропольского края на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) расширят студию изучения дошкольниками фольклора народов Северного Кавказа «Театриум – территория сказки», сообщает ТАСС.

По словам наставника проекта Ирины Спиридоновой, к концу мая для студии планируют создать сцену и зрительный зал. «Студия существует уже два года, но мы ставили только русские народные сказки. А вот в рамках гранта мы будем расширять свою деятельность и будем работать именно над сказками народов Северного Кавказа. Пока что эта студия маленькая, камерная, нет возможности приглашать много гостей, потому что у нас нет определенного оборудования», – сказала она.

По словам Спиридоновой, сейчас в студии нет зрительного зала, поэтому спектакли проводятся только для дошкольников. После его появления у студии появится возможность приглашать на спектакли школьников. «Мы хотим дать детям возможность чувствовать себя как в театре, на сцене, со зрителями», – добавила она. Также в рамках проекта планируется проведение режиссерских и актерских мастер-классов.

На сайте фонда указано, что на эти цели проекту было выделено почти 417 тыс. рублей. Срок реализации 11 месяцев – с 15 февраля по 20 декабря





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