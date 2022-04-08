Вупи Голдберг сыграет главную антагонистку в экранизации «Сыновей Ананси»

08.04.2022

Вупи Голдберг сыграет главную антагонистку в экранизации «Сыновей Ананси»
Телевизионная адаптация фантастического романа Нила Геймана выйдет на стриминговой платформе Amazon, сообщил журнал Variety.

Американская актриса Вупи Голдберг, одна из немногих обладателей четырех главных наград США («Оскар», «Грэмми», «Эмми» и «Тони»), сыграет в мини-сериале «Сыновья Ананси». 

В центре истории — Чарли Нэнси, не ладивший с отцом и только после его смерти узнавший о том, что он был богом Ананси. Более того, молодой человек знакомится со своим братом, о существовании которого не подозревал. Эта встреча меняет жизнь Чарли.

Вупи Голдберг («Привидение», «Цветы лиловых полей») предстанет в образе ключевой антагонистки — Женщины-птицы, богини и заклятого врага Ананси. Чарли и его брата сыграет Малакай Кирби («Корни»), их отца Ананси — Делрой Линдо («Угнать за 60 секунд»).

Фото: кадр из фильма «Цветы лиловых полей»