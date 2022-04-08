Историю одного из основателей «Черных пантер» расскажут в сериале

Стриминг Apple TV+ заказал мини-сериал «Большая сигара» про американского активиста Хьюи Ньютона, сообщает Variety.





В основу сериала о Хьюи Ньютоне, одном из основателей леворадикальной партии «Чёрные пантеры», выступавшей за продвижение гражданских прав для афроамериканцев, ляжет статья «Большая сигара» Джошуа Бермана. В ней рассказывается о том, как Ньютон принял помощь голливудского продюсера Берта Шнайдера, чтобы сбежать на Кубу от преследования ФБР.





По информации издания, переговоры на главную роль в проекте ведутся с актером Андре Холландом, известным по фильмам «Лунный свет», «42» и «Сельма».





Шоураннером проекта выступит Джанин Шерман Барруа («Скорая помощь», «Мыслить как преступник»). Режиссером первого и второго эпизодов станет Дон Чидл («Обитель лжи»).





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