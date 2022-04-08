В Москве откроется фотовыставка «Восемь миллионов четыреста тысяч шагов»

В экспозицию войдут работы фотографа Ананта Даса, рассказывающие о жизни Индии, сообщили организаторы.





20 апреля в Галерее классической фотографии начнет работу выставка «Восемь миллионов четыреста тысяч шагов». Посетители увидят 50 пейзажей, портретов и жанровых сценок из жизни Индии.





Автор снимков Ананта Даса (Аркадий Холопенко, 1960-2022) провел в Индии около 30 лет, перенимая традиции и практики местных жителей. Благодаря этому работы автора представляют взгляд изнутри на простую и красивую жизнь людей, который невозможен для обычного туриста.





«По представлениям древних индийцев, в материальной Вселенной существует восемь миллионов четыреста тысяч форм жизни. Человеческая душа проходит эволюцию, рождаясь и умирая, пока она не обретет божественную форму. Я попытался передать ощущение нереальности, божественной сути происходящего, сакрального смысла буквально каждого вздоха, движения в пространстве», — писал фотограф.





Работы отличаются непостановочным характером, черно-белым исполнением, монументальностью, игрой с планами, оригинальными композиционными решениями.





Выставка будет работать до 10 июля.





Фото: Ананта Даса, предоставлено пресс-службой Галереи классической фотографии