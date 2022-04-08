Лауреаты анимационной премии «Икар» станут известны 5 июня

Церемония вручения Национальной анимационной премии «Икар» пройдет 5 июня в Школе современной пьесы, среди номинантов в категории «Полный метр» представлены картины «Ганзель, Гретель и Агентство Магии», «Плюшевый Бум!» и «Три богатыря и конь на троне». Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе премии.

«В год 110-летия анимации в России мы решили посвятить церемонию так называемому „доисторическому“ периоду — когда самые первые мультфильмы создавал не для публики, а в помощь своим постановкам в театре знаменитый балетмейстер и танцовщик Александр Ширяев. Так что наш вечер совместит анимацию и балет», — процитировали в пресс-службе художественного руководителя премии Сергея Капкова.





Церемония награждения состоится 5 июня, а в День российской анимации, в пятницу, организаторы объявили список номинантов.





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