«ЛитРес»: российские писатели в марте стали лидерами рейтинга самых популярных авторов в России

Россияне в марте выбирали для чтения книги отечественных авторов чаще, чем зарубежных. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе сервиса электронных книг «ЛитРес».

«По итогам марта в топ-10 самых продаваемых авторов на ЛитРес (по количеству экземпляров) вошли сразу шесть диджитал-авторов — Андрей Васильев, Макс Глебов, Анастасия Шерр, Марина Суржевская, Матильда Старр и Тальяна Орлова. Первые две позиции занимают Сергей Лукьяненко и Борис Акунин», — привели в пресс-службе слова директора департамента по развитию контента ГК «ЛитРес» Евгения Селиванова.





На девятой строке мартовского рейтинга расположилась Дарья Донцова, замыкает топ-10 британский писатель Джордж Оруэлл.





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