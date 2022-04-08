МНДТ представит премьеру антиутопии «Жалкие»

Московский Новый драматический театр приглашает на новый спектакль по пьесе Елены Ерпылевой, сообщает пресс-служба площадки.





24 и 26 апреля состоятся премьерные показы антиутопии в двух актах «Жалкие». Постановка основана на одноименной пьесе Елены Ерпылевой, победившей в Международном конкурсе современной драматургии «Исходное событие — XXI век».





«Что ждет нас в недалеком будущем? Каково место человека в мире, который с каждым днем становится всё более непредсказуемым, а реальность превосходит самые смелые догадки писателей-фантастов?» — на эти вопросы предлагает поразмышлять постановка.





Над спектаклем работали заслуженный деятель искусств РФ, режиссер, худрук МНДТ Вячеслав Долгачёв, художница Маргарита Демьянова. В постановке задействованы заслуженная артистка России Ирина Мануйлова, Дарья Бутакова, Маргарита Ефремова, Иван Ефремов и др.





Фото: пресс-служба МНДТ