В «Иллюзионе» состоится спецпоказ фильма «Оторви и выбрось»

Посетители столичного кинотеатра смогут посмотреть картину Кирилла Соколова и пообщаться со съемочной группой, сообщает пресс-служба площадки.





15 апреля 19:30 в кинотеатре «Иллюзион» в Москве пройдет специальный показ фильма «Оторви и выбрось», после которого состоится встреча со съемочной командой проекта.





«Оторви и выбрось» режиссера Кирилла Соколова («Папа, сдохни!») — «крайне необычная смесь семейной драмы, черной комедии и роуд-муви, где среди злого юмора и кровопускания находится место и для своеобразного сеанса психотерапии», отмечается в описании картины.





Фильм расскажет историю Ольги, которая выходит из тюрьмы и собирается забрать 10-летнюю дочь у бабушки. Однако Вера Павловна не собирается отдавать внучку. Семейный конфликт перерастает в погоню с оружием и кровопролитием.





В кинокартине, дебютировавшей в 2021 году, снялись Виктория Короткова, Анна Михалкова, Софья Круглова, Александр Яценко и др.





Фото: кадр из фильма «Оторви и выбрось»