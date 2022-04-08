В Мирном дебютирует спектакль по сказкам якутов, ненцев, шорцев и бурятов

08.04.2022
Премьера иммерсивного спектакля «Мирные сказки, которые Миша забыл» состоится в Мирнинском театре, сообщили организаторы.
16 и 17 апреля в Мирнинском театре (г. Мирный, Якутия) покажут спектакль, включающий четыре сказки-легенды якутов, ненцев, шорцев и бурятов. Постановка приурочена к Году культурного наследия народов России.
В центре повествования — Миша, который вспоминает, как в детстве мама рассказывала сказки, а папа говорил про работу, как они с сестрой играли и ссорились, а потом мирились.
Режиссером и продюсером проекта выступила худрук московского «Мамин театра» Дарья Витан. Спектакль зародился в продюсерской лаборатории «Сказки народов Мирного».
Фото: пресс-служба Мирнинского театра