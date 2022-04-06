Стартуют конкурсы в целях предоставления грантов для поддержки молодой режиссуры и современной драматургии

Российский фонд культуры объявляет о начале приема заявок на участие во всероссийских конкурсах по поддержке молодой режиссуры и современной драматургии.





Целью конкурсов является оказание содействия отечественным театрам в поиске и постановке новых современных пьес, развитие отечественной драматургии и продвижение отечественной драматургии в российских театрах, развитие и поддержка молодых талантов в режиссуре, комплектование новыми квалифицированными кадрами российских театров в Российской Федерации.





Конкурсы являются открытыми. Мероприятия проектов должны осуществляться на территории Российской Федерации с 10 июня по 10 декабря 2022 года. Дата завершения приема заявок — 4 мая 2022 года 14:00 по московскому времени. Результаты конкурсов будут опубликованы на официальном сайте Российского фонда культуры.





Ознакомиться с конкурсной документацией и подать заявку можно на официальной площадке OOГО «Российский фонд культуры».





Контактная информация: project@rcfoundation.ru, +7(495) 927-10-15.





ООГО «Российский фонд культуры» — общероссийская общественно-государственная организация в сфере культуры и искусства. При поддержке фонда были созданы десятки новых региональных музеев, проведены более 4500 всероссийских выставок, фестивалей, концертов и конкурсов; изданы уникальные книги; учреждены периодические издания во многих регионах страны. Ежегодно фонд выделяет гранты в различных направлениях искусства, поддерживая театральную, издательскую, музыкальную и просветительскую деятельность. Обширная региональная сеть филиалов и представительств позволяет проводить культурную и просветительскую деятельность фонда на всей территории Российской Федерации.





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