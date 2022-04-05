Всероссийский конкурс композиторов «Эмоция» открыл прием заявок

5 апреля стартовал прием заявок на участие в конкурсе, который проводится в номинациях «Симфоническая музыка», «Камерная инструментальная и вокальная музыка», «Хоровая музыка», сообщает пресс-служба Российского музыкального союза.





Заявки на участие во Всероссийском конкурсе композиторов «Эмоция» принимаются с 5 апреля до 15 августа 2022 года включительно на сайте Российского музыкального союза (РМС). Конкурс проводится на условиях строгой анонимности. Участие в конкурсе является бесплатным: организационный взнос с конкурсантов не взимается.





«Мы живем в моменте "слома эпох", в уникальный исторический период, который не может не повлиять на творчество современных композиторов, на музыкально-эмоциональную палитру их произведений. Именно музыка, как универсальный язык человечества, способна передать самые тонкие грани и движения эмоционального мира людей. Участникам конкурса предлагается выразить в музыке свое эмоциональное состояние, порожденное текущей действительностью. В задачи конкурса также входят поддержка и развитие композиторского искусства в нашей стране, придание нового импульса творчеству современных авторов», — отмечается в сообщении РМС.





Конкурсантам в возрасте от 18 лет необходимо представить собственные музыкальные произведения, отражающие личное эмоциональное состояние как отклик на современную действительность. Это должны быть новые сочинения любых академических жанров, написанные для хора, симфонического оркестра, большого или камерного инструментального ансамбля, солистов-инструменталистов или певцов, а также любых сочетаний указанных исполнителей, не изданные и не выходившие в свет до 1 января 2022 года. Хронометраж произведений не ограничен.





После технической экспертизы жюри выберет одного победителя и двух призеров в каждой из трех номинаций. Информация о результатах конкурсного отбора будет размещена на сайте РМС в октябре 2022 года.

В состав жюри конкурса под председательством композитора, народного артиста РФ Александра Чайковского вошли известные композиторы и музыканты. В их числе: композиторы, заслуженные деятели искусств России Александр Клевицкий и Ефрем Подгайц, композиторы Антон Танонов, Кузьма Бодров и Эльмир Низамов, дирижер и виолончелист, народный артист России Феликс Коробов, пианистка, заслуженная артистка РФ Екатерина Мечетина.





Сочинения победителей — полностью или в виде фрагментов — будут представлены на финальном концерте, совмещенном с церемонией награждения. Победители и призеры получат дипломы лауреатов конкурса и денежное вознаграждение. Общий призовой фонд составляет более 1 млн рублей.





Конкурс учрежден Российским музыкальным союзом при поддержке Союза композиторов России с целью создания «музыкальной карты» эмоций, отражающих реакцию композиторов на многогранность и динамику современного мира.





Партнерами конкурса стали Национальный фонд поддержки правообладателей, радиостанция «Орфей», АО «Редакция газеты «Культура», журнал «Музыкальная жизнь», информационный портал «Культуромания», информационное агентство InterMedia.





С подробными условиями можно ознакомиться на странице конкурса на официальном сайте РМС





Фото: пресс-служба РМС