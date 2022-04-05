«Лунный рыцарь» успешно стартовал в американском онлайн-прокате

Дебютный эпизод сериала стал одним из самых просматриваемых среди всех шоу киновселенной Marvel, выходящих на стриминге Disney+, сообщает Screen Rant.





По данным Samba TV, первую серию «Лунного рыцаря» за пять дней с премьеры посмотрели 1,8 млн домохозяйств в США. Результат соответствует показателю другого шоу Marvel — «Сокол и Зимний Солдат». Они уступают проекту «Локи» с результатом 2,5 млн зрителей и обходят сериалы «Ванда/Вижн» (1,6 млн) и «Соколиный Глаз» (1,5 млн). Данные о просмотрах предоставлены сторонним сервисом — студии Disney и Marvel не раскрывают этой информации, отмечает издание.





Предыдущие сериалы от «Марвел» рассказывали о знакомых зрителям героях. «Лунный рыцарь» представил нового персонажа, который не появлялся в полнометражных фильмах. Оскар Айзек, дебютировавший в киновселенной Marvel, сыграл мужчину с двумя личностями. Одна из них считает, что обладает силой египетского бога Луны.





В этом году Disney+ подтвердил выход двух шоу по MCU — «Мисс Марвел» и «Женщина-Халк», в которых также предстанут новые героини.





Фото: кадр из трейлера сериала «Лунный рыцарь»