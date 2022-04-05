Фестиваль кружева Vita Lace состоится на Вологодчине

IV Международный фестиваль кружева, дважды переносившийся из-за пандемии, проведут этим летом, сообщает «Культура в Вологодской области».





С 14 по 17 июля в Вологде состоится масштабный кружевной форум Vita Lace. Тема фестиваля в 2022 году — «Истоки». Основные события посвятят вопросам сохранения и развития народных художественных промыслов как части самобытной культуры и наследия нации.





Для кружевниц запланированы тематические дискуссии и круглые столы, где они смогут пообщаться и обменяться опытом, а также практические семинары и мастер-классы по кружевоплетению и созданию сколков.





Для гостей форума будут работать выставка-презентация кружевных изделий участниц Vita Lace, выставка-конкурс «Изменчивое кружево: от истоков к современности», а также ярмарка по продаже кружевных изделий, инструментов и материалов для кружевоплетения. Полная программа станет известна позже.





Международный фестиваль кружева Vita Lace проводится в Вологде с 2011 года. Форум, проходящий раз в три года, собирает кружевниц, дизайнеров, художников, коллекционеров и ценителей кружевного искусства.





Фото: Маниту, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6699161