Константин Хабенский передает эстафету в спектакле «Контрабас»

В МХТ им. А.П. Чехова появится спектакль «Контрабас (Новое звучание)» — обновленная версия легендарного мхатовского «Контрабаса» с Константином Хабенским, сообщает пресс-служба учреждения.





Пьеса «Контрабас» немецкого драматурга Патрика Зюскинда рассказывает историю служащего государственного оркестра, чьи страсти и мечты оказываются столь мучительными и интенсивными, что превращают его жизнь в хаос.





Константин Хабенский играл героя «Контрабаса» на протяжении восьми лет, а сейчас передает эстафету Артему Волобуеву и сам вводит его на знаковую роль.





Артем Волобуев — один из ведущих артистов МХТ, которому одинаково подвластны и драма, и комедия. Среди его ролей — Конферансье в «19.14», Джордж Пигден в «№13D», Иван Бабичев в «Заговоре чувств» и др.





«Контрабас (Новое звучание)» — это новая версия спектакля в исполнении Артема Волобуева. Приходите, и вы увидите невероятные взлеты и падения маленького человека в мире большой музыки», — отметил Константин Хабенский.





Над спектаклем работали режиссер Глеб Черепанов, художник Николай Симонов, художник по костюмам Мария Данилова, художник по свету Айвар Салихов. В постановке также участвует актриса Елизавета Ермакова.





Первые показы состоятся 15 и 16 апреля.





Фото: Александра Торгушникова