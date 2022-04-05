Джейсон Момоа сыграет в сериале о колонизации Гавайев по своему сценарию

05.04.2022
Американский актер гавайского происхождения исполнит главную роль в шоу Chief of War для онлайн-кинотеатра Apple TV+, сообщает Deadline.
Мини-сериал расскажет о колонизации Гавайских островов и их присоединении к США. Эпическую историю представят с точки зрения коренных народов.
Сценарий к Chief of War написали Джейсон Момоа и Томас Па’а Сиббетт, работавшие вместе над фильмом «Дикий» (2018). Для Момоа это первый телевизионный проект, где он выступил сценаристом.
Они же выступят исполнительными продюсерами проекта вместе с Френсис Лоуренс, Дженно Топпингом, Эриком Холмберг, Питером Чернином и Дагом Джангом, который также станет шоураннером.
Сериал из восьми эпизодов выйдет на Apple TV+.
Фото: кадр из фильма «Аквамен»