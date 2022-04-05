Театр им. Ф. Волкова в Ярославле начал участвовать в акции «Открытый занавес»

05.04.2022
Российский государственный академический театр драмы им. Ф. Волкова в Ярославле присоединился к акции «Открытый занавес». Спектакли театра покажут эвакуированным в Ярославскую область жителям Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР), а также представителям волонтерских и ветеранских организаций, заявила пресс-служба театра.
«Первый русский театр присоединяется к масштабной серии благотворительных акций „Открытый занавес“, организованной Министерством культуры Российской Федерации. Акция стартовала 2 апреля. Приглашения на мероприятия в первую очередь получат молодежные, патриотические, волонтерские и ветеранские организации, а также эвакуированные в Ярославскую область жители ЛНР и ДНР», — говорится в сообщении.
Прибывшие в Ярославль жители Донбасса смогут посетить спектакли бесплатно. Театр выделил квоты мест практически на все постановки — премьеры сезона, комедии, бенефисы артистов труппы Волковского театра, музыкальные постановки. Также доступны все детские спектакли.
Фото: Pixabay