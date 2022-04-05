Джейсон Сигел и Харрисон Форд сыграют психотерапевтов в новом сериале

05.04.2022

Джейсон Сигел и Харрисон Форд сыграют психотерапевтов в новом сериале
Комедийное шоу Shrinking выйдет на стриминговой платформе Apple TV+, сообщает Deadline.

Shrinking расскажет историю психотерапевта (Сигел), переживающего личную трагедию и начинающего говорить клиентам то, что думает. Он нарушает этические нормы и границы, что приводит к неожиданным последствиям. Его старший коллега (Форд), ставший одним из пионеров когнитивно-поведенческой терапии, переживает свои жизненные изменения — недавно поставленный диагноз «болезнь Паркинсона».

Исполнитель главной роли займется продюсированием проекта вместе с создателями сериала «Тед Лассо» Биллом Лоуренсом, Бреттом Голдштейном, Джеффом Инголдом и Лизой Катцер. Джейсон Сигел, известный по роли в ситкоме «Как я встретил вашу маму», также выступит сценаристом шоу.

Фото: Рixabay