Джейсон Сигел и Харрисон Форд сыграют психотерапевтов в новом сериале

05.04.2022
Комедийное шоу Shrinking выйдет на стриминговой платформе Apple TV+, сообщает Deadline.
Shrinking расскажет историю психотерапевта (Сигел), переживающего личную трагедию и начинающего говорить клиентам то, что думает. Он нарушает этические нормы и границы, что приводит к неожиданным последствиям. Его старший коллега (Форд), ставший одним из пионеров когнитивно-поведенческой терапии, переживает свои жизненные изменения — недавно поставленный диагноз «болезнь Паркинсона».
Исполнитель главной роли займется продюсированием проекта вместе с создателями сериала «Тед Лассо» Биллом Лоуренсом, Бреттом Голдштейном, Джеффом Инголдом и Лизой Катцер. Джейсон Сигел, известный по роли в ситкоме «Как я встретил вашу маму», также выступит сценаристом шоу.
Фото: Рixabay