«Анчартед» стал самой кассовой экранизацией видеоигр в России

Сборы фильма «Анчартед: На картах не значится» в российском прокате составили 1,368 млрд рублей, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на данные ЕАИС.





Восьминедельный бокс-офис приключенческого экшна по серии игр Uncharted оказался лучшим среди всех экранизаций видеоигр, выходивших в России.





До этого лидером рейтинга самых финансово успешных экранизаций видеоигр на российском рынке был фильм «Варкрафт», вышедший в 2016 году. Ленту по мотивам культовой стратегии в реальном времени Warcraft снял Данкан Джонс, сын Дэвида Боуи. В РФ фэнтези-фильм заработал 1,307 млрд рублей.





Российский прокат «Анчартед» с Томом Холландом и Марком Уолбергом в главных ролях должен был завершиться 6 апреля. Однако компания-прокатчик Sony решила продлить его, несмотря на решение о приостановке показов всех своих проектов в РФ. Ранее Sony отменила выход кинокомикса «Морбиус» в России и передала свои российские премьеры «Ампир V» и «Финник» отечественным прокатчикам.





Фото: кадр из фильма «Анчартед: на картах не значится»