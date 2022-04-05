Режиссер «Игры в кальмара» снимет «еще один спорный фильм»

Хван Дон Хёк анонсировал новую киноленту «Клуб убийства стариков», вдохновленную творчеством итальянского философа и писателя Умберто Эко, сообщает Variety.





На международном медиамаркете MIPTV в Каннах корейский режиссер рассказал, что уже написал 25-страничное описание проекта Killing Old People Club. Хван Дон Хёк подчеркнул, планирует снять «еще один спорный фильм».





«Это будет более жестоко, чем «Игра в кальмара», — добавил он.





Кинематографист отметил, что в ближайшее время вернется в Южную Корею и займется разработкой второго сезона «Игра в кальмара» — сериала в жанре выживания, принесшего ему мировую известность. Шоу, вышедшее в прошлом году, стало самым популярным сериалом Netflix. Хван Дон Хёк выразил надежду на то, что новые эпизоды выйдут на стриминге к концу 2024 года.





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