Минкультуры России увеличило финансирование модернизации кинозалов в малых населённых пунктах с 5 до 9 млн рублей

01.04.2022
С 2015 года по инициативе Минкультуры России Федеральным Фондом кино на конкурсной основе осуществляется реализация программы по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации численностью жителей менее 500 тысяч человек. С 2019 года данная программа реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
За все время существования программы переоборудования кинозалов, призванной создать условия для показа национальных фильмов в малых населенных пунктах, открыто 1175 кинозалов в 81 регионе страны. Благодаря существованию программы доля населения, имеющего доступ к услугам кинопоказа, возросла до 70,9 %.
Фото: Минкульт