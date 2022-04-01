Минкультуры России увеличило финансирование модернизации кинозалов в малых населённых пунктах с 5 до 9 млн рублей

Министерство культуры Российской Федерации увеличило финансирование модернизации одного кинозала в рамках реализации национального проекта «Культура». С 2022 года организации кинопоказа, претендующие на поддержку переоборудования кинозала в населенных пунктах численностью до 500 тысяч человек, могут претендовать на субсидию в размере до 9 млн рублей. Ранее на эти цели выделялось не более 5 млн рублей.

С 2015 года по инициативе Минкультуры России Федеральным Фондом кино на конкурсной основе осуществляется реализация программы по переоборудованию кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации численностью жителей менее 500 тысяч человек. С 2019 года данная программа реализуется в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

За все время существования программы переоборудования кинозалов, призванной создать условия для показа национальных фильмов в малых населенных пунктах, открыто 1175 кинозалов в 81 регионе страны. Благодаря существованию программы доля населения, имеющего доступ к услугам кинопоказа, возросла до 70,9 %.

Фото: Минкульт