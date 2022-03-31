Федор Бондарчук о будущем «Кино в деталях»: «Надо продолжать работать»

Российский режиссер и телеведущий рассказал в новом выпуске о судьбе телепередачи.





В эфире передачи «Кино в деталях» Федор Бондарчук сказал, что долго размышлял о продолжении проекта в нынешней ситуации.





По словам режиссера, подсказкой стал показ фильма «Ника» его студии на фестивале в Техасе, а также награждение актрисы Елизаветы Янковской, воплотившей на экране главную героиню, призом «За выдающееся исполнение».





«Я понял, что надо продолжать работать: делать кино и рассказывать о кино, потому что отмена культуры — последняя и недопустимая мера», — подчеркнул кинематографист.





«Кино в деталях» — еженедельная передача, выходящая на телеканале СТС с 2004 года. Федор Бондарчук ведет шоу с 2005 года.





Фото: кадр из фильма «2 дня»