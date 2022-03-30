Вышел трейлер «Сияющих девушек» с Элизабет Мосс

30.03.2022
Стриминг Apple TV+ поделился роликом по фантастическому криминальному шоу на официальном YouTube-канале.
Сериал основан на бестселлере The Shining Girls южноафриканской писательницы Лорен Бьюкес.
В центре истории — сотрудница газеты Кирби Мазрачи, чьи журналистские амбиции угасли после жестокого нападения. Спустя годы она узнает, что с нападением на нее связано недавнее убийство девушки. Кирби начинает свое расследование. Она объединяется с репортером Дэном Веласкесом и пытается разобраться, что связывает ее с убийцей и его жертвами.
Главную роль исполнила звезда антиутопии «Рассказ служанки» Элизабет Мосс. Каст дополнили Вагнер Моура, Филиппа Су, Эми Бреннеман, Джейми Белл.
Исполнительница главной роли выступила режиссером и исполнительным продюсером проекта. Вместе с ней шоу продюсируют автор оригинальной книги, Силка Луиза, Леонардо Ди Каприо, Дженнифер Дэвиссон, Линдси Макманус и др.
Премьера «Сияющих девушек» состоится 29 апреля Apple TV+.
Фото: кадр из трейлера сериала «Сияющие девушки»