Ольга Любимова рассказала о рассмотренных на заседании Комитета Госдумы по культуре темах

30.03.2022
Во вторник состоялось заседание Комитета Государственной думы по культуре в преддверии отчета правительства в Государственной думе. Об этом заявила министр культуры Ольга Любимова.
«Обсудили с коллегами самые разные темы. Среди них — деятельность российских учреждений культуры в условиях санкций, изменение графика Всероссийского гастрольно-концертного плана, работа над проектом Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, заработная плата сотрудников организаций культуры, реализация нацпроекта „Культура“ и многое другое», — подчеркнула Любимова.
Она также поблагодарила депутатов за плодотворную работу и конструктивный диалог.
Фото: Минкультуры России