Мультфильм «Финник» стал лидером проката в России и СНГ в выходные

Российский мультфильм «Финник» стал лидером кинопроката в России и странах СНГ. Он собрал 131,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 24 по 27 марта.

Лента режиссера Дениса Чернова вышла в российский прокат 24 марта. Это история о домовом Финнике, который постоянно подшучивает над жильцами. Из-за этого ни одна семья не задерживается надолго в его доме. Но все меняется, когда в доме появляются новые жильцы.





Второе место занял американский приключенческий боевик «Анчартед: на картах не значится», собравший 56,4 млн рублей за выходные.





На третьем месте расположился российский криминальный боевик «Брат» режиссера Алексея Балабанова, собравший за выходные 33,7 млн рублей.





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