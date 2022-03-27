Ольга Любимова выразила соболезнования в связи со смертью аниматора Виолетты Колесниковой

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с кончиной аниматора Виолетты Колесниковой, ушедшей из жизни 26 марта, в возрасте 83 лет, сообщили в пресс-службе министерства.

«С прискорбием узнала, что ушла из жизни Виолетта Павловна Колесникова – заслуженный художник РСФСР, гордость отечественной анимации. Благодаря ее уникальному таланту несколько поколений детей познакомились с легендарными анимационными персонажами из таких мультфильмов, как «Винни-Пух», «Чиполлино», «Возвращение блудного попугая», «Бременские музыканты», «Тайна Третьей планеты». Прошу передать родным и близким мои глубокие соболезнования. Светлая память», – сказала Ольга Любимова.

Она также отметила, что отдельных слов признательности заслуживает и педагогическая деятельность аниматора – Колесникова щедро делилась секретами мастерства с молодежью, чем снискала любовь и непререкаемое уважение учеников.

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